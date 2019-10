“Fico feliz por ter escolhido Lisboa para me estrear na maratona, uma distância mítica”, disse o atleta do Sporting, que explicou que a sua estratégia passou por partir com “algumas cautelas”, tendo em conta que era a sua estreia.

“Fico feliz por ter percorrido mais de 30 quilómetros sozinhos, o que demonstra força física e mental. Seguir os quenianos era um autêntico suicídio, por isso comecei mais atrás, fui recuperando lugares e fiz uma segunda metade mais rápida, o que significa que terminei bem”, revelou o atleta.

Já Jéssica Pontes, que completou os 42,195 quilómetros em 2:51.41 e foi a melhor portuguesa em prova, mostrou-se agradada pelo percurso e disse que foi a escolha certa para se estrear na distância.

“Senti-me muito bem na prova, a organização estava excelente, e foi uma primeira experiência muito positiva”, comentou a atleta do Sporting de Braga.