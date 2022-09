O piloto luso concluiu as 23 voltas ao traçado do Motorland a 17,071 segundos de Bastianini, que bateu o compatriota Francesco Bagnaia (Ducati) em cima da meta, por 0,042 segundos, e o espanhol Aleix Espargaro (Aprilia), terceiro, por 6,139.

Quando faltam disputar cinco provas do Mundial, o francês Fabio Quartararo (Yamaha), que caiu logo nos primeiros instantes em Aragão e teve de abandonar a corrida, mantém a liderança do campeonato, com 211 pontos, mas agora seguido de perto por Bagnaia, que tem 201.