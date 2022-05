Miguel Oliveira, que falhou a passagem à segunda fase da qualificação ao ter sido o 18.º mais rápido no conjunto das três primeiras sessões de treinos livres, fez a sua melhor volta na qualificação rodando em 1.31,547 minutos.

Um resultado que o coloca na 17.ª posição da grelha, sendo o melhor dos quatro pilotos da KTM.

O italiano Francesco Bagnaia (Ducati) garantiu a ‘pole position’, com o tempo de 1.30,450 minutos, um novo recorde no circuito francês de Le Mans.

O australiano Jack Miller (Ducati) foi o segundo mais rápido, a 0,069 segundos de Bagnaia, com o espanhol Aleix Espargaró (Aprilia) em terceiro, a 0,159.

Já na quarta sessão de treinos livres, esta manhã, em que os pilotos testam as afinações de corrida, Miguel Oliveira foi 10.º, a 0,474 segundos do mais rápido, que nesta sessão foi o francês Fábio Quartararo (Yamaha).

Oliveira chega a esta ronda na 10.ª posição do campeonato, com 43 pontos, enquanto Quartararo lidera, com 89.