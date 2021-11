O campeão gaulês em título, que contou com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló e Xeka no ‘onze’ titular, enquanto Renato Sanches falhou a partida por lesão, teve uma entrada muito forte e jovem avançado canadiano Jonathan David ‘bisou’, aos cinco e aos nove minutos.

Mas, ainda antes do intervalo, aos 41, o atacante senegalês Krepin Diatta reduziu, e, aos 83, já depois da expulsão de Pavlovic por acumulação de amarelos, o internacional francês Ben Yedder, lançado no jogo na segunda parte, deu um ponto aos monegascos.

Com a divisão de pontos, o Mónaco é sétimo na Ligue 1, com 19 pontos em 14 rondas, e o Lille é 12.º com 17 , ambos longe do líder Paris Saint-Germain, que conta com 34 pontos em 13 jogos.