João Sobrinho, antigo campeão europeu e mundial de hóquei em patins, que a nível de clubes se destacou no Sporting, morreu hoje, aos 67 anos, anunciou a Federação Portuguesa de Patinagem e o clube 'leonino'.

Sobrinho foi reconhecidamente um dos melhores jogadores da história do hóquei em patins português, tendo sido internacional entre 1975 e 1982, em equipas em que pontificavam também Livramento, Xana, Rendeiro e Ramalhete.

Nesses anos, foi por três vezes campeão da Europa e duas campeão do Mundo, integrando também a equipa do Sporting que conquistou a primeira Taça dos Campeões Europeus (agora Liga Europeia) para Portugal, em 1977, quebrando então a hegemonia dos clubes espanhóis.

Vindo da Juventude Salesiana, chegou ao Sporting em 1975 para ocupar a posição de médio durante seis temporadas. Pelos 'leões', conquistou quatro campeonatos nacionais, duas Taças de Portugal, uma Taça das Taças e a histórica Taça dos Campeões de 1977.

Sobrinho jogou 89 vezes pela seleção, ao serviço da qual marcou 81 golos.

Foi considerado Sócio de Mérito do Sporting e em 1992 foi distinguido com o Prémio Stromp na categoria especial.

Em homenagem ao jogador, será respeitado um minuto de silêncio na partida de hoje de Portugal com a França, do campeonato da Europa, que decorre na Corunha, em Espanha, e a seleção atuará com fumos negros.

A Federação Portuguesa de Patinagem testemunha, na sua página oficial, “eterna gratidão” pelo contributo de Sobrinho para a divulgação da modalidade, que interpretou como poucos". O Sporting também recorda o seu antigo jogador e apresenta "as mais sentidas condolências" à família.

O velório de João Sobrinho, realiza-se na sexta-feira, na Igreja de Alcabideche, e o funeral será no sábado, no Cemitério de Alcabideche, em Lisboa.