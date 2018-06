A Alemanha foi hoje eliminada pela primeira vez na sua história na fase de grupos do Mundial de futebol, ao perder (2-0) com a Coreia do Sul e face ao 3-0 da Suécia ao México, que qualificou ambas.

Os suecos venceram com tentos de Ludwig Augustinsson, aos 50 minutos, de Andreas Granqvist, aos 62, de grande penalidade, e de Edson Álvarez, aos 74, na própria baliza, e conquistaram o agrupamento, com os mesmos seis pontos dos mexicanos. Por seu lado, os alemães caíram face a dois tentos nos descontos, de Kim Young-gwon, aos 90+3 minutos, e Son Heung-min, aos 90+6, acabando em quarto, com três pontos, tantos quantos os do sul-coreanos. Os campeões em título ‘escreveram’, assim, o pior resultado de sempre em Mundiais, que era o 10.º lugar de 1938. Desde 1954 que ficavam sempre no ‘top 8’.