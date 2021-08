O futebolista Rui Patrício disse hoje que Portugal vai ter de ser "paciente" para superar as "dificuldades" que a República da Irlanda vai criar na quarta-feira, no encontro do Grupo A da qualificação para o Mundial2022.

"Vamos ter dificuldades. A seleção deles é forte a nível de bolas paradas, vai ser difícil como todos os jogos e temos de dar o nosso melhor para ganhar. Temos de fazer o nosso jogo para conseguir vencer. Vamos ter de ter paciência, é uma equipa que defende, mas tem as suas características", começou por dizer o guarda-redes luso, de 33 anos, em declarações aos jornalistas. O guardião dos italianos da Roma, que é treinada pelo português José Mourinho, falava na conferência de antevisão ao encontro com os irlandeses, que terá como palco o Estádio Algarve, em Faro, onde vão estar presentes 7.865 espetadores. "É muito bom voltar a ter os adeptos portugueses na nossa casa. Estávamos todos com saudades, é muito bom poder tê-los de volta", congratulou-se. Portugal mede forças com a República da Irlanda na quarta-feira e seis dias depois joga com o Azerbaijão, em Baku. Pelo meio, vai defrontar o Qatar, num particular agendado para 04 de setembro, em Debrecen, na Hungria. Para encarar da melhor maneira os três desafios num curto espaço de tempo, o habitual titular da baliza lusa defende que é preciso saber "adaptar". "Temos de nos adaptar, prepararmo-nos para estes três jogos num curto espaço de tempo. É a realidade. Temos de aproveitar o pouco tempo que temos e ver o que temos de fazer para estarmos bem nos jogos", concluiu Rui Patrício, que pode chegar às 100 internacionalizações por Portugal, caso seja utilizado nos três desafios. O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está marcado para quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio Algarve, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR). A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os 'play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os 'play-offs'.