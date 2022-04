O vencedor entrará no difícil grupo E do Mundial2022, a decorrer de 21 de novembro a 18 de dezembro, no Qatar, e que inclui as seleções de Alemanha, por quatro vezes campeã (1954, 1974, 1990 e 2014), Espanha, vencedora em 2010, e Japão.

Os neozelandeses tentarão chegar pela terceira vez à fase final do Mundial, após terem participado em 1982 e 2010, enquanto os costa-riquenhos procuram a sexta presença, depois da presença nas edições de 1990, 2002, 2006, 2014 e 2018.

Três das 32 nações participantes no Mundial ainda não são conhecidas e são designadas após as partidas do ‘play-off’.

Além do encontro entre a Nova Zelândia e a Costa Rica, um ‘play-off’ colocará o Peru ao vencedor do jogo entre os Emirados Árabes Unidos e a Austrália, marcado para 07 de junho, em Doha.

O país classificado juntar-se-á ao grupo D, que inclui a atual campeã França, Dinamarca e Suíça.

O terceiro ‘play-off’ colocará o País de Gales em 05 de junho contra o vencedor da partida entre as seleções da Ucrânia e da Escócia, marcada para decorrer quatro dias antes.

O vencedor será colocado no grupo B com Inglaterra, Estados Unidos e Irão.