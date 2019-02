O Nápoles empatou hoje 0-0 na receção ao Torino, em jogo da 24.ª jornada da Liga italiana de futebol, e deixou a Juventus mais só na liderança, já com 13 pontos de vantagem sobre os napolitanos, segundos classificados.

Ainda sem Mário Rui, lesionado, Carlo Ancelotti não fez grandes alterações ao ‘onze’ do Nápoles, deixando apenas o belga Mertens no banco de suplentes, mas a equipa anfitriã não foi capaz de bater o Torino.

O Nápoles chegou aos 53 pontos, a 13 da líder Juventus, que na sexta-feira bateu o Frosinone por 3-0 - com um dos golos a ser marcado pelo avançado português Cristiano Ronaldo - e ainda não perdeu no campeonato, enquanto o Torino é nono, com 35.

O Inter de Milão, terceiro classificado, colocou-se a sete pontos dos napolitanos, ao vencer por 2-1 a Sampdoria, em casa, num jogo equilibrado, que se decidiu em seis minutos frenéticos.

O argentino Icardi ficou na bancada, por lesão, no final de uma semana em que perdeu a braçadeira de capitão para Handanovic, depois de ter estado envolvido em várias polémicas com a direção do clube milanês.

O primeiro golo do jogo surgiu dos pés de D’Ambrosio, que surgiu no lugar de lateral direito, com o português Cédric Soares a não sair do banco, depois de o italiano ter sido assistido pelo croata Perisic, aos 73 minutos.

Dois minutos depois de entrar e três após o 1-0, Gabbiadini igualou para a ‘Samp’, ao finalizar uma bola perdida na área, aos 76, mas o ritmo frenético daqueles minutos continuou, com Nainggolan ao fazer um grande golo, aos 78, com um remate sem deixar a bola cair no chão.

Na equipa de Luciano Spalletti, João Mário entrou aos 59 minutos, rendendo Roberto Gagliardini.

A Udinese venceu em casa por 1-0 o Chievo, afastando-se dos lugares de descida, enquanto o Génova, que teve Pedro Pereira em campo a partir dos 88 minutos, bateu a Lazio por 2-1, atrasando os ‘laziale’ na luta pelos lugares europeus.

O Empoli venceu o Sassuolo por 3-0 e colocou-se três pontos acima da ‘linha de água’, enquanto a Fiorentina começou a perder na visita ao Spal, mas acabou por golear, por 4-1, subindo ao oitavo lugar, a três pontos dos lugares que dão acesso às competições europeias.

Na segunda-feira, a Roma, adversária do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões, encerra a 24.ª jornada na receção ao Bolonha, sendo que uma vitória isola a equipa da capital italiana no quinto posto, a um ponto do quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões.