Face à indisponibilidade de Danilo Pereira, que se lesionou no treino de sábado e dificilmente voltará a jogar nesta fase de grupos, e de Otávio, que saiu com queixas da vitória inaugural com os ganeses (3-2), Fernando Santos foi obrigado a mexer.

Tal como anunciado na conferência de imprensa de antevisão, o experiente defesa central Pepe vai cumprir hoje a 130.ª internacionalização ‘AA’ quando render Danilo no eixo defensivo, enquanto o médio William Carvalho ocupará o lugar de Otávio.

Por opção, Raphaël Guerreiro vai ceder a lateral esquerda a Nuno Mendes, que tinha estado ausente da partida inaugural, devido a problemas musculares.

Onze de Portugal: Diogo Costa, João Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Nuno Mendes, Ruben Neves, William Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Entretanto, a seleção do Uruguai também já disponibilizou o onze para esta partida, com destaque para a presença de Sebastían Coates na equipa, que ficou no banco na jornada inaugural com a Coreia do Sul.

Onze do Uruguai: Rochet, Varela, Coates, Gimenez, Godin, Olivera, Vecino, Bentancur, Valverde, Darwin e Cavani.

A partida no Estádio de Lusail, o maior entre os oito do Mundial2022, com capacidade para 88.000 espetadores, tem início agendado para 22:00 locais (19:00 em Lisboa) e será arbitrada pelo iraniano Alireza Faghani.

Na ‘poule’ H, o Gana, que já hoje bateu a Coreia do Sul, de Paulo Bento, por 3-2, soma os mesmos três pontos de Portugal, enquanto os asiáticos mantiveram-se com um, tal como os uruguaios.