Enquanto Figueiredo concluiu os 36 buracos provisoriamente no grupo dos 11.º classificados, assim como o amador de Miramar, que figurava, empatado, na 29.ª posição do ‘leaderboard’, Bessa ainda tem cinco buracos para jogar e concluir a segunda volta.

O profissional do Alps Tour vai retomar hoje a segunda volta no buraco 14, com uma abaixo do Par, e dentro do grupo de 73 jogadores provisoriamente apurados para as últimas duas rondas do torneio, dotado de 250 mil euros em prémios monetários.

A 60.ª edição do Open de Portugal é liderada pelo galês Stuart Manley, de 43 anos, e o inglês Nathan Kimsey, de 29 anos, ambos com 137 pancadas, sete abaixo do Par, e a vantagem mínima sobre o sueco Jesper Svensson e o francês Jeong weon Ko.