Tänak gastou 2:25.38,9 horas para cumprir esta nona prova da temporada, deixando o britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) no segundo lugar, a cinco segundos, com o finlandês Esapekka Lappi (Toyota Yaris) em terceiro, a 1.41,6 minutos do vencedor.

“Para nós vencer aqui foi uma surpresa, um pouco à semelhança do que já tinha acontecido na Finlândia”, comentou o piloto da Hyundai.

Esta foi a terceira vitória de Ott Tänak esta época, segunda consecutiva, depois de já ter vencido a prova anterior, na Finlândia e o Rali da Sardenha.

“É espetacular ver os bons resultados a aparecerem, mas ainda há muito para melhorar para que possamos ser mais fortes”, frisou Tänak.

O piloto estónio, que herdou o comando no sábado, manteve a liderança durante as quatro especiais desta manhã, estando, agora, a 72 pontos do comandante do campeonato, Kalle Rovanperä.

O piloto finlandês despistou-se logo no início do rali, mas regressou à prova, ainda que com uma forte penalização, o que lhe permitiu somar cinco pontos extra por ter vencido a ‘power stage’ de hoje, apesar de ter fechado o rali belga na 63.ª posição.

“Senti-me bastante rápido. Não foi fácil acompanhar o ritmo depois do que aconteceu, mas, pelo menos, tentámos”, frisou Rovanperä.

O francês Sébastien Lefebvre (Citroën C3) venceu nos WRC2.

A próxima ronda será o Rali da Acrópole, na Grécia, de 08 a 11 de setembro.