Na quinta-feira, durante a apresentação das novas medidas, que contemplam diferentes fases de abertura, o primeiro-ministro, António Costa, revelou que, a partir de hoje, os eventos desportivos vão poder contar com adeptos nas bancadas, desde que sejam respeitadas as regras da Direção-Geral da Saúde (DGS), derivadas da pandemia de covid-19.

Uma vez que os jogos Estrela da Amadora-Penafiel (11:00), Famalicão-Estoril-Praia (14:00) e Sporting da Covilhã-Mafra (17:00) estavam previstos para sábado, ou seja, ainda fora do período que contemplava as novas medidas sanitárias, a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) decidiu-se pela alteração, de forma a que já fosse possível abrir as portas aos adeptos também nestes recintos.

Os encontros Farense-Santa Clara (15:30), Arouca-Rio Ave (17:00), Casa Pia-Vitória de Guimarães (18:00) e Boavista-Portimonense (20:30) não sofreram qualquer alteração, tendo em conta que já estavam agendados para hoje.

Os estádios dos clubes portugueses podem ter 33% da lotação ocupada, desde que os adeptos apresentem certificado digital covid-19, que comprove vacinação completa ou teste negativo, PCR até 72 horas do jogo e antigénio até 48 horas.

Para além disso, a temperatura corporal tem de ser inferior a 38º, é necessário o uso de máscara de proteção e manter o distanciamento social.

O Paços de Ferreira-Gil Vicente foi o único dos oito jogos a ser realizado na sexta-feira, apenas porque os pacenses estão envolvidos nas competições europeias.

A formação da ‘capital do móvel’ acabou por eliminar os gilistas, no desempate por grandes penalidades, e assegurou a presença na fase de grupos da Taça da Liga.