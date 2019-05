A dupla portuguesa fez o segundo melhor resultado das eliminatórias, com um tempo de 6.17,06 minutos, e segue para a final, marcada para sábado, garantindo desde já o melhor resultado da comitiva lusa, de cinco atletas, na primeira etapa da prova.

Dinis Costa, em LM1x, vai disputar no sábado a final B, depois de ser quinto e último na eliminatória 1, a 28 segundos do vencedor do ‘heat’, enquanto Joana Branco e Inês Oliveira, em LW2x, obtiveram resultado semelhante, mas vão disputar a repescagem.

Depois de Plovdiv, a Taça do Mundo terá a segunda etapa em Poznan, na Polónia, em junho, e Roterdão, Holanda, em julho.