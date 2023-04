O lisboeta, agraciado com um ‘wild card’ para o quadro principal da prova, abriu a jornada de hoje no centralito do Jamor com um triunfo sobre o jovem compatriota Henrique Rocha, de 19 anos, em dois sets, pelos parciais de 6-3 e 6-4.

Depois de anunciar o final da carreira durante o recente Estoril Open, Pedro Sousa, antigo ‘top-100’ mundial e atual 462.º colocado, está a despedir-se dos ‘courts’, onde hoje marcaram presença algumas dezenas de adeptos da modalidade para assistir ao duelo com Rocha, atleta do Centro de Alto Rendimento do Jamor.

“É um pouco difícil (encarar estes encontros nesta fase da carreira), porque por um lado quero ganhar e por ouro também quero desfrutar um bocadinho. E no desporto, se desfrutas muito, acabas por tornar as coisas muito mais difíceis. Há que estar focado a tempo inteiro, a querer ganhar, a continuar a correr e a sofrer. Felizmente hoje consegui fazer isso, mas o final do encontro foi duro, não estava a conseguir fechar e só ao quinto ‘match point’ consegui”, comentou Sousa.

Ao final de uma e 23 minutos, Pedro Sousa foi o único representante nacional a garantir o apuramento para a segunda ronda do Oeiras Open, marcando encontro com o francês Alexandre Muller (97.º ATP), segundo cabeça de série que derrotou na estreia o romeno Filip Jianu, por 6-4 e 7-6 (7-3).

João Sousa, em contrapartida, não foi capaz de confirmar o teórico favoritismo diante o canadiano Steven Diez e acabou eliminado em dois parciais, por 6-1 e 6-3, ao fim de uma hora e 10 minutos.

O vimaranense, número 157 no ranking ATP, não entrou bem no encontro e rapidamente se viu em desvantagem (5-0), graças a dois ‘breaks’ sofridos, permitindo ao adversário (269.º ATP) fechar o primeiro set em apenas meia hora.

Apesar de alguns gritos sonoros e frases soltas para tentar libertar a frustração e o desacerto, João Sousa, de regresso a torneios challenger em Portugal, desde o título em Guimarães em 2013, não conseguiu colocar em prática o seu estilo de jogo e se impor a Diez, que vai agora defrontar na fase seguinte da prova o francês Evan Furness.

Assim como o minhoto, Jaime Faria, que havia passado com distinção o qualifying, foi eliminado na abertura pelo belga Kimmer Coppejans, por duplo 6-2, enquanto Frederico Silva foi derrotado pelo italiano Andrea Vavassori, pelos parciais de 6-2 e 6-0.

Após o desaire de Duarte Vale frente ao argentino Juan Manuel Cerundolo, com duplo 6-4, a representação portuguesa no quadro de singulares ficou reduzida a Pedro Sousa, que volta quarta-feira ao centralito para disputar o encontro de pares da ronda inaugural com Jaime Faria.