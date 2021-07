Naquele que foi o seu regresso à competição, depois da estreia com um desaire na primeira ronda do torneio de Wimbledon, o atual 119.º classificado do 'ranking' ATP enfrentou um total de 10 pontos de 'break', perdendo em cinco ocasiões o seu serviço.

Já o adversário francês, cotado na 105.ª posição mundial, também a fazer a transição da relva para a terra batida, depois da passagem efémera pelo All England Club, aproveitou da melhor forma a rodagem trazida da fase de qualificação, na qual não perdeu qualquer 'set'.

Frente a Pedro Sousa, Rinderknech cedeu apenas 11 pontos nos seus jogos de serviço, marcando encontro nos oitavos-de-final com o australiano John Millman, quarto cabeça-de-série do torneio sueco.

Concluída a participação em Bastad, o lisboeta, de 33 anos, voltará à competição nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, cujo torneio tem início previsto para 24 de julho, após ter garantido a entrada direta nos quadros de singulares e pares, tal como o compatriota João Sousa.