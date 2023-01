Nas listas de nomeações, que serão reduzidos a três de cada categoria até 03 de fevereiro, são 14 os nomeados para melhor futebolista de 2022, e da qual fazem parte dois campeões do mundo, Messi e Julián Álvarez.

Outros destaques vão para o vice-campeão mundial Mbappé – com a França a ser derrotada pela Argentina (3-3, 4-2 nas grandes penalidades) no Mundial2022, no Qatar -, e para o francês Karim Benzema, vencedor da Bola de Ouro e campeão europeu com o Real Madrid, que falhou o Campeonato do Mundo por lesão.

O inglês Jude Bellingham, que esteve em evidência no Mundial2022, o polaco Robert Lewandowski, Bota de Ouro da época 2022/23, ou o avançado norueguês Erling Haaland, que lidera a lista esta temporada, também entram nos nomeados.

O The Best é entregue individualmente desde 2016, num período em que Cristiano Ronaldo (2016 e 2017), Luka Modric (2018), Lionel Messi (2019) e Robert Lewandowski (2020 e 2021) foram os vencedores.

Entre 2010 e 2015, o prémio foi entregue em simultâneo com a Bola de Ouro da revista France Football, então com a designação FIFA Ballon D’Or, distinguindo Messi (2010, 2011, 2012 e 2015) e Cristiano Ronaldo (2013 e 2014).

O capitão da seleção portuguesa fica fora dos finalistas pela primeira vez, depois de ter vencido o troféu em 2016 e 2017, sido segundo em 2018 e 2020, terceiro em 2019 e no ano passado ter ficado pelo sétimo posto.

Em outras categorias para os prémios deste ano, em femininos a espanhola Alexia Putellas (FC Barcelona), vencedora em 2021, volta a estar nomeada, numa lista também de 14 jogadoras, com duas campeãs da Europa com Inglaterra, Keira Walsh e Leah Williamson.

Nos treinadores, a campeã europeia com o Lyon, Sónia Bompastor encabeça um grupo com a neerlandesa Sarina Wiegman, campeã da Europa com Inglaterra, e em masculinos Lionel Scaloni (Argentina) está ao lado de Guardiola, Carlo Ancelotti, Walid Regragui ou Didier Deschamps.

Nos guarda-redes, Thibaut Courtois e Emiliano Martínez destacam-se entre cinco nomeados, enquanto na mesma categoria de femininos, a chilena Christine Endler, vencedora em 2021, então no PSG, volta a estar indicada, já como jogadora do Lyon.

Outros prémios a atribuir, destinam-se ao melhor golo, o designado prémio Puskás, com 11 golos em análise, e uma distinção para os adeptos, a escolher entre o saudita Abdullah Al Salmi, que viajou a pé desde a cidade de Jeddah até ao Qatar, os adeptos da Argentina ou os do Japão no Mundial, estes reconhecidos pelo civismo demonstrado, ajudando na limpeza após os jogos.

A votação por parte do público destas listas, escolhidas por painéis de especialistas, será possível de efetuar até 03 de fevereiro, período após o qual a FIFA anunciará os três finalistas de cada uma das sete categorias.

Candidatos ao prémio melhor futebolista 2022:

Julián Alvarez, Arg (River Plate/Manchester City)

Jude Bellingham, Ing (Borussia Dortmund)

Karim Benzema, Fra (Real Madrid)

Kevin De Bruyne, Bel (Manchester City)

Erling Haaland, Nor (Borussia Dortmund/Manchester City)

Achraf Hakimi, Mar (Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski, Pol (Bayern Munique/FC Barcelona)

Sadio Mané, Sen (Liverpool/Bayern Munique)

Kylian Mbappé, Fra (Paris Saint-Germain)

Lionel Messi, Arg (Paris Saint-Germain)

Luka Modrić, Cro (Real Madrid)

Neymar, Bra (Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah, Egi (Liverpool)

Vinícius Júnior, Bra (Real Madrid)

Candidatas ao prémio melhor futebolista 2022:

Aitana Bonmatí, Esp (FC Barcelona)

Debinha, Bra (North Carolina Courage)

Jessie Fleming, Can (Chelsea)

Ada Hegerberg, Nor (Lyon)

Sam Kerr, Aus (Chelsea)

Beth Mead, Ing (Arsenal)

Vivianne Miedema, Hol (Arsenal)

Alex Morgan, EUA (Orlando Pride/San Diego Wave)

Lena Oberdorf, Ale (Wolfsburgo)

Alexandra Popp, Ale (Wolfsburgo)

Alexia Putellas, Esp (FC Barcelona)

Wendie Renard, Fra (Olympique Lyon)

Keira Walsh, Ing (Manchester City/ FC Barcelona)

Leah Williamson, Ing (Arsenal)

Candidatos ao prémio melhor treinador:

Carlo Ancelotti, Ita (Real Madrid)

Didier Deschamps, Fra (Seleção francesa)

Pep Guardiola, Esp (Manchester City)

Walid Regragui, Mar (Wydad/Seleção marroquina)

Lionel Scaloni, Arg (Seleção argentina)

Candidatas ao prémio melhor treinadora:

Sonia Bompastor, Fra (Lyon)

Emma Hayes, Ing (Chelsea)

Bev Priestman, Ing (Seleção canadiana)

Pia Sundhage, Sue (Seleção brasileira)

Martina Voss-Tecklenburg, Ale (Seleção alemã)

Sarina Wiegman, Hol (Seleção inglesa)

Candidatos ao prémio melhor guarda-redes masculino:

Álisson Becker, Bra (Liverpool)

Yassine Bounou, Mar (Sevilha)

Thibaut Courtois, Bel (Real Madrid)

Ederson, Bra (Manchester City)

Emiliano Martínez, Arg (Aston Villa)

Candidatas ao prémio melhor guarda-redes feminina:

Ann-Katrin Berger, Ale (Chelsea)

Mary Earps, Ing (Manchester United)

Christiane Endler, Chi (Lyon)

Merle Frohms, Ale (Eintracht/Wolfsburgo)

Alyssa Naeher, EUA (Chicago Red Stars)

Sandra Paños García-Villamil, Esp (FC Barcelona)

Candidatos ao prémio melhor golo (Prémio Puskas)

Mario Balotelli, Ita

Amandine Henry, Fra

Théo Hernández, Fra

Alou Kuol, Aus

Kylian Mbappé, Fra

Francisco González Metilli, Arg

Marcin Oleksy, Pol

Salma Paralluelo, Esp

Dimitri Payet, Fra

Richarlison, Bra

Alessia Russo, Ing

Candidatos ao prémio melhor adepto: