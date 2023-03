“Esperamos ter um bocadinho de sorte, porque o Sporting está num bom momento e é extremamente bem orientado pelo Rúben [Amorim]. O Boavista já não ganha há 47 anos em Alvalade [para o campeonato], tem alguns empates e um triunfo na Taça de Portugal [em 1992/93]. Nada é impossível. Nós é que temos de o tornar possível e queremos dar continuidade ao nosso bom momento”, sinalizou o técnico, em conferência de imprensa.

Sem perder há duas rondas seguidas, o clube do Bessa atingiu a fasquia dos 30 pontos com o ‘nulo’ na receção ao Arouca (0-0), mas procura refletir frente aos ‘leões’ a “mesma ambição” de lutar pela vitória nos 11 duelos que faltam disputar até ao final de 2022/23.

“Estávamos com uma linha de três [defesas centrais] no jogo da primeira volta e também poderemos apresentá-la amanhã [domingo]. Joguei muitas vezes nesse sistema [de ‘3-4-3’] para defrontar o Sporting ou as próprias equipas do Rúben Amorim. Temos uma outra estrutura tática [de ‘4-3-3’], mas importa mais focar naquilo que temos de fazer. Há três pontos em disputa e vamos trabalhar para os conquistar e chegar aos 33”, reiterou Petit.

O Sporting volta a competir três dias depois do empate na receção ao Arsenal (2-2), líder da Liga inglesa, relativo à primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, apesar de o treinador portuense acreditar “mais na motivação do que na fadiga” do conjunto lisboeta.

“Um ou outro poderá ter mais algum desgaste, mas estes jogadores estão habituados a alinhar de três em três dias, porque fazem parte de equipas que lutam pela conquista do título e pela entrada na Liga dos Campeões. Mal acabou o jogo com o Arsenal, o Rúben Amorim virou o foco para a I Liga e para o Boavista. Acredito num Sporting forte”, frisou.

Querendo “tirar o favoritismo” ao Sporting, Petit confia num Boavista “preparado para dar uma boa resposta” e que “seja forte mentalmente, tenha personalidade e queira discutir o jogo”, dando o exemplo da derrota sofrida em casa do líder Benfica (1-3), na 21.ª ronda.

“A nível ofensivo, o Sporting tem muita qualidade e atletas que podem fazer a diferença e estão a viver um bom momento, como se viu pela partida de quinta-feira. Sabemos que vamos passar por momentos difíceis. Quando tivermos a bola, há que ter personalidade para atacar e chegar com gente à frente. Depois, o Sporting envolve muitos homens na frente, tem bastante jogo interior, diagonais e bolas nas costas da defesa. Trabalhámos esses processos, que não mudam muito desde a chegada do Rúben Amorim”, analisou.

Petit está privado do venezuelano Adalberto Peñaranda e de um habitual titular, que se lesionou nos últimos dias, mas cuja identidade não foi desvendada, ao passo que o norte-americano Reggie Cannon e Pedro Malheiro regressam após terem cumprido castigo.

O Boavista, oitavo colocado, com 30 pontos, 15 acima da zona de descida direta, visita o Sporting, quarto, com 47, no domingo, às 20:30, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, para a 24.ª ronda da I Liga, com arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga.