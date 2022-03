O capacete branco tem duas listas, amarela e azul como a bandeira ucraniana, a silhueta azul de uma pomba com um ramo de oliveira no bico e as inscrições “No War” (Guerra Não, em inglês), além da letra da canção “Imagine” de John Lennon.

O Grande Prémio do Bahrain, marcado para o fim de semana de 20 de março, é a primeira de 22 etapas do Mundial de Fórmula 1.

A Rússia lançou na madrugada de 24 de fevereiro um ataque à Ucrânia que, segundo as autoridades de Kiev, já fez mais de 2.000 mortos entre a população civil.

A investida russa provocou também a fuga de cerca de 2,3 milhões de pessoas para os países vizinhos, de acordo com a ONU.

A invasão foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas a Moscovo.