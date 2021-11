O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) será reavaliado à diplopia (visão dupla) de que padece após uma queda sofrida antes do Grande Prémio do Algarve de MotoGP ainda antes do Natal, revelou hoje o diretor da Honda.

Em declarações aos jornalistas após os dois dias de treinos que hoje terminaram na localidade espanhola de Jerez de la Frontera, Alberto Puig sublinhou que o piloto precisa de tempo "para descansar". "O mais importante é saber como está. Precisa de algum tempo para descansar e recuperar e saber se a zona em volta do olho começa a desinchar. Depois veremos", comentou Puig. O diretor da equipa Repsol Honda revelou que haverá "outra consulta perto do Natal para ver o ponto da situação". Alberto Puig revelou ainda que o piloto, seis vezes campeão mundial de MotoGP, "não está contente por não ter podido participar nos testes", mas "sabe que precisa de ter paciência e descansar". Os dois dias de testes terminaram hoje, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) a cotar-se como o mais rápido, enquanto Miguel Oliveira (KTM) foi o 16.º na soma dos dois dias.