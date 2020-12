A equipa de Paulo Sérgio procura a segunda vitória em casa, enquanto o Famalicão, que perdeu para esta época vários jogadores e está muito aquém dos resultados alcançados na temporada transata, tenta alcançar o segundo triunfo fora.

Os famalicenses chegam à 10.ª ronda depois de terem sido afastados no último fim de semana na quarta eliminatória da Taça de Portugal, em casa do Rio Ave (2-1), competição em que o Portimonense tinha perdido logo na estreia, com a União de Leiria (1-0).

Na penúltima jornada de 2020, o Sporting defende no sábado a liderança, em casa, frente ao Farense (20:30), estando os jogos dos rivais Benfica, segundo classificado, a dois pontos, e FC Porto, terceiro, a quatro pontos, agendados para domingo.

O Benfica visita o Gil Vicente, 12.º colocado, a partir das 17:30, e o campeão FC Porto recebe o Nacional, 10.º, em jogo com início às 20:00.

Programa da 10.ª jornada:

- Sexta-feira, 18 dez:

Portimonense — Famalicão, 20:30

- Sábado, 19 dez:

Marítimo — Belenenses SAD, 15:00

Tondela — Moreirense, 18:00.

Sporting — Farense, 20:30.

- Domingo, 20 dez:

Paços de Ferreira — Boavista, 15:00.

Gil Vicente — Benfica, 17:30.

FC Porto — Nacional, 20:00.

- Segunda-feira, 21 dez:

Santa Clara — Vitória de Guimarães, 21:00.

- Terça-feira, 22 dez:

Sporting de Braga — Rio Ave, 20:15.