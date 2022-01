“[A derrota] Causou muito abalo. Temos de saber viver com isso, ultrapassar e já temos outro aí à frente para competir. O que está para trás passou, não há nada a fazer”, disse Paulo Sérgio, na antevisão da partida da 18.ª jornada do escalão principal.

Depois do desaire (2-4) na quinta-feira, para os quartos de final da Taça, os algarvios tiveram tempo para “ver e rever os erros cometidos, trabalhar para os corrigir e recuperar a equipa”, acrescentou o técnico.

“Os jogadores estão prontos. Toda a gente quer jogar já. Obviamente, não apaga nada do que está para trás, mas não há como ficar a pensar nisso. Não fomos competentes, por demérito nosso, e só temos de o corrigir o quanto antes. Normalmente, somos uma equipa forte e coesa defensivamente e não o temos sido nos últimos jogos”, realçou Paulo Sérgio sobre as três derrotas consecutivas.

Sobre o Vitória de Guimarães, o técnico do Portimonense sustentou que se trata de “um clube grande, com uma equipa recheada de bons valores”, constituindo “mais uma tarefa difícil”.

“Estou a repetir-me, mas não há outra forma de encarar esta Liga, com um grande equilíbrio na maior parte das equipas, em que qualquer uma pode ganhar em qualquer lado a qualquer adversário. Temos de estar muito concentrados, muito atentos e dificultar as intenções do Vitória”, apontou.

Paulo Sérgio admitiu alterações no ‘onze’, mas também avisou que pode repetir a mesma equipa, colocando sobre si mesmo a responsabilidade da derrota frente ao Mafra.

“Podem estar lá os mesmos, porque apesar de alguns elementos terem errado, isso não quer dizer que já não tenham feito coisas boas noutros jogos. Aqui não há bodes expiatórios. A responsabilidade das derrotas é minha, não é de mais ninguém”, concluiu.

O Portimonense, sétimo classificado, com 24 pontos, recebe na segunda-feira o Vitória de Guimarães, oitavo com 23, em jogo marcado para o Estádio Municipal de Portimão, às 20:15, com arbitragem de Hugo Miguel, da associação de Lisboa.