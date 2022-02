“É uma equipa boa, que se tem batido bem no campeonato, como nós, à procura de pontos e que joga para ganhar, como nós sempre o fizemos, em casa ou fora. Portanto, será mais uma batalha difícil”, afirmou, na antevisão da partida.

O técnico do Portimonense, que não vence há nove jogos na I Liga — desde 12 de dezembro –, deixou ainda elogios aos adeptos do Vizela — “é o 12.º jogador que dá uma energia muito grande à equipa” — e ao seu treinador, Álvaro Pacheco.

“Um treinador muito inspirado, que trouxe até alguma imagem que faltava aos nossos treinadores, alguma humildade e comunicação, de que eu gosto”, justificou Paulo Sérgio.

O técnico lamentou a lesão do avançado Ricardo Matos, 21 anos, que tinha chegado no mercado de inverno e ficará ausente durante dois meses devido a uma lesão na coxa direita.

“É uma pena. É mais um jovem a quem demos oportunidade de se estrear na I Liga, que tem um conjunto de qualidades interessantes. Deixo-lhe uma mensagem para manter a cabeça fria, porque, com uma boa recuperação, as oportunidades chegarão para fazer uma carreira interessante”, referiu.

O pecúlio de golos pelos outros avançados do grupo “não é significativo”, admitiu o técnico dos algarvios, salientando que, “assim que o trabalho coletivo esteja feito, os golos acabam por aparecer naturalmente”.

“Mais importante do que quem marca, é que a equipa marque e some pontos. Com as soluções ao dispor, vamos tentar criar dinâmicas e combinações que permitam criar situações de golo”, apontou.

Aponza e Renato Júnior, com 19 e 20 anos, respetivamente, são duas das outras opções para a posição ‘nove’, mas Paulo Sérgio destacou que os dois ainda são jovens e têm um longo percurso a fazer.

“Têm de trabalhar e ter muita humildade para melhorar. Os jogadores não são produtos acabados. Eles já tiveram oportunidades de se mostrar e têm de acelerar o passo para se mostrarem efetivos. Com 19 ou 20 anos, se tu pensas que já és, nunca serás”, alertou.

O Vizela, 13.º classificado, com 23 pontos, recebe, pelas 15:30 de domingo, o Portimonense, nono, com 28, em jogo marcado para o Estádio Futebol Clube de Vizela, com arbitragem de Luís Godinho (Évora).