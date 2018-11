A seleção portuguesa de futebol, que já tinha assegurado um lugar na ‘final four’, empatou hoje 1-1 com a Polónia, em Guimarães, no último encontro do Grupo 3 da Liga A da Liga das Nações.

André Silva deu vantagem ao conjunto das ‘quinas’, aos 34 minutos, apontando o seu 15.º golo em 31 internacionalizações ‘AA’, mas, aos 66, Arkadiusz Milik empatou de penálti, cometido, aos 63, por Danilo, que viu o vermelho direto. Portugal, que vai organizar a ‘final four’, de 05 a 09 de junho de 2019, defrontando Holanda, Suíça e Inglaterra, terminou o agrupamento com oito pontos, contra cinco da Itália e dois da Polónia, relegada à Liga B. Com duas vitórias e dois empates, a formação lusa foi a única das 12 da Liga A que não perdeu qualquer jogo.