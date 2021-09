A seleção portuguesa de futebol feminino empatou hoje 1-1 com a Turquia, no primeiro jogo do Grupo H europeu de apuramento para o Mundial de 2023, disputado em Alanya.

As turcas adiantaram-se aos 30 minutos, por intermédio de Yagmur Uraz, e a formação das ‘quinas’ respondeu na segunda parte, aos 58, por Jéssica Silva. As comandadas de Francisco Neto voltam a jogar no domingo, em Israel, num agrupamento no qual participam ainda Alemanha, Bulgária e Sérvia. O primeiro qualifica-se para a fase final e o segundo segue para os ‘play-offs’. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram