Zé Miranda, com quatro golos, foi a figura do encontro e é agora o melhor marcador da competição, com sete tentos, mais um do que Lucas Honório, que hoje ‘bisou’ no encontro, colorindo um merecido triunfo de Portugal, que contou ainda com um inspirado Xano Edo na baliza.

Após a terceira jornada, Portugal e Espanha lideram a prova, com seis pontos, e vão defrontar-se na derradeira jornada, no sábado, no que deverá ser o jogo do título do primeiro continental da categoria.

No primeiro teste a sério do campeonato, o combinado luso confirmou as credenciais de candidato, face a uma Itália mais pressionada pela derrota na véspera diante da Espanha (6-1), mas que até entrou mais perigosa no jogo.

Lazarotto, no primeiro minuto, acertou no poste, e Galimberti, logo a seguir, surgiu isolado, mas permitiu a defesa a Xano Edo, sem trabalho de relevo a partir daí.

Portugal pegou no jogo e foi acumulando ataques perigosos, antecipando o golo inaugural, anotado por Zé Miranda, aos seis minutos, após trabalho individual.

A vantagem moralizou Portugal, que continuou por cima, mais perigoso e pressionante, dispôs de várias oportunidades, com Diogo Abreu a revelar infelicidade na finalização, mas o merecido segundo golo só surgiu aos 15 minutos, de novo por Zé Miranda, na cobrança de uma grande penalidade.

O segundo tempo arrancou praticamente com o terceiro golo de Portugal, num remate cruzado de Diogo Abreu, que praticamente sentenciou as aspirações italianas.

Andrea Borgo ainda dispôs de uma oportunidade para reduzir, de livre direto, mas permitiu a defesa de Xano Edo, algo que Lucas Honório não iria desperdiçar no minuto seguinte, aos 32, numa altura em Portugal até jogava em inferioridade numérica.

A Itália tentava reagir, mas não mostrava argumentos no ataque, esbarrando ainda por cima num inspirado Xano Edo, respondendo com mais qualidade e eficácia o combinado luso, num ‘duelo’ particular entre Zé Miranda e Lucas Honório, autores dos restantes três golos do encontro.

Este primeiro Europeu de Sub-23 vai realizar-se até sábado, no Multiuso de Paredes, num formato de campeonato, num único grupo, envolvendo as seleções de Portugal Espanha, Itália, Suíça e Inglaterra.

Marcadores:

0-1, Zé Miranda, 06 minutos.

0-2, Zé Miranda, 15.

0-3, Diogo Abreu, 26.

0-4, Lucas Honório, 32.

0-5, Zé Miranda, 35.

0-6, Lucas Honório, 41.

0-7, Zé Miranda, 48.

Sob a arbitragem dos espanhóis Raul Burgos e Inigo Lopez, as equipas alinharam:

– Itália: Filippo Fongaro, Gabriele Gavioli, Pietro Lazzarotto, Andrea Borgo e Matteo Galimberti. Jogaram ainda Luca Lombardi, Elia Petrocchi, Serse Cabella e Tommaso Bernardelli.

Treinador: Alessandro Bertolucci.

– Portugal: Alejandro Edo, Zé Miranda, Diogo Abreu, Lucas Honório, e Diogo Barata. Jogaram ainda Tiago Sanches, Jotta, Bernardo Ramalho e Gustavo Pato

Treinador: Renato Garrido.