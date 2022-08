“Acreditamos e muito no nosso grupo de trabalho. É a base que conquistou nos últimos dois anos quatro títulos e esse grupo é liderado, na minha opinião, com todo o respeito por todos os outros treinadores, pelo melhor treinador da I Liga e um dos melhores do mundo”, afirmou Frederico Varandas, em declarações à Sporting TV.

Em quatro jornadas no campeonato, o Sporting soma apenas quatro pontos e leva dois desaires seguidos, o primeiro com o FC Porto, no Estádio do Dragão (3-0), e segundo em Alvalade, com o Desportivo de Chaves (2-0), naquela que foi a primeira vitória de sempre dos flavienses na casa dos ‘leões’.

“Conhecemos bem o que é o futebol e sabemos que se vai ao céu quando se ganha e ao inferno quando se perde. No Sporting, não vivemos nem no céu e nem no inferno. Vivemos num mundo de razão e memória”, reforçou o presidente do emblema lisboeta.

Varandas falava à Sporting TV no âmbito das comemorações dos 18 anos do museu do clube, um espaço que considerou como um “guardião da identidade do Sporting” e o “mais eclético do mundo”.