A inauguração do estádio Education City, onde se irão realizar jogos do Campeonato do Mundo de Futebol do Qatar em 2022, foi adiada para 2020, obrigando as autoridades do país a desistir de organizar jogos do Mundial de Clubes no local, anunciou a FIFA neste sábado.

"A construção do estádio Education City está terminada e o lugar está operacional", mas "o processo de homologação necessário levou mais tempo do que o previsto e, por consequência, o estádio não está em condições de se submeter aos testes requeridos antes da semifinal do Mundial de Clubes", explicou a FIFA em comunicado. "A prioridade é garantir um ambiente agradável a todos os adeptos. Assim, foi decidido inaugurar o estádio numa data futura", completou a organização, sem dar mais detalhes sobre possíveis datas. O Education City, com capacidade para 40.000 espectadores e situado em Al Rayyan, no oeste de Doha, deveria ser inaugurado a 18 de dezembro com a disputa de uma das semifinais do Mundial de Clubes entre o Liverpool, atual campeão europeu, e outra equipa a definir. Com o atraso no planeamento, esta partida será transferida para o estádio internacional Khalifa, que já sediaria outros jogos da competição.