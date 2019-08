Apesar desse desaire, os ‘encarnados’ ganharam (4-2) o conjunto dos poucos jogos (seis) realizados na primeira década do século XX, assumindo uma superioridade ainda maior na segunda, com 13 triunfos, contra apenas cinco dos ‘leões’.

As ‘águias’ chegaram a ter mais 10 vitórias, só que o Sporting respondeu: foi melhor nas quatro décadas seguintes e no final da temporada 1949/50 já tinha dado a volta ao histórico (56 triunfos, contra 54 do Benfica).

O melhor período do Sporting foi a década de 40, com mais de 50% de vitórias (21, em 40) e 101 golos - recorde em qualquer década -, em pleno reinado dos ‘cinco violinos’ (Peyroteo, Vasques, Albano, Travassos e Jesus Correia).

Depois, o clube da Luz passou a dominar por completo e reinou nas quatro décadas seguintes, sobretudo na de 70, ainda como o ‘Pantera negra’ Eusébio da Silva Ferreira a ditar leis: 15 triunfos em 27 jogos (55,6 por cento).

O Sporting equilibrou na primeira década do século XXI (oito triunfos para cada lado e outros tantos empates), mas, na segunda, a liderança do Benfica é, para já, clara, com 12-5 em vitórias e 34-23 em golos.

No global, o conjunto da Luz também comanda nos golos, com 514, liderado pelos 27 do ‘rei’ Eusébio, enquanto os ‘leões’ somam 469, quase meia centena, mais precisamente 48, da autoria de Fernando Peyroteo, o melhor marcador do dérbi.

Em relação à Supertaça, é o Sporting que ‘manda’, já que soma três triunfos, contra apenas um do Benfica, sendo que os ‘leões’ lideram ainda na Taça de Portugal (19-16), no Campeonato de Portugal (3-2) e no Regional de Lisboa (37-33).

Por seu lado, os ‘encarnados’ apresentam uma vantagem muito expressiva no campeonato, com 78 vitórias contra 47, graças ao equilíbrio nos jogos realizados no recinto dos ‘leões’, onde as duas equipas somam 32 triunfos. O Benfica ainda está por cima na Taça da Liga (duas vitórias contra nenhuma).