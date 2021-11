Julia Hawkins tem 105 anos e energia suficiente para ainda participar nos Jogos Louisiana Sénior — bem como "uma maré de sorte implacável" que a fez estabelecer um recorde mundial na corrida de 100 metros, conta o The Guardian.

Contudo, ainda queria ter ido mais depressa. "Foi maravilhoso ver tantos membros da família e amigos. Mas eu queria fazê-lo em menos de um minuto", disse a atleta após a corrida, onde registou um tempo de 1:02:95, um recorde para as mulheres na categoria dos 105+ anos. Quando alguém salientou que 102 é menos do que a sua idade e lhe perguntou se isso a fazia sentir-se melhor com o feito, Hawkins não hesitou: "Não".

A professora reformada começou a competir nos Jogos Nacionais para Seniores aos 80 anos, especializando-se em provas de ciclismo, tenho conseguido várias medalhas de ouro. Mas acabou por terminar a sua carreira de ciclista, dizendo que "não restava ninguém com a minha idade para competir".

Por isso, quando fez 100 anos começou a correr. Em 2017 estabeleceu o recorde mundial dos 100m para as mulheres com mais de 100 anos, e, quando o recorde foi batido em setembro por Diane Friedman, Hawkins decidiu competir numa nova categoria etária.

"Adoro correr, e adoro ser uma inspiração para os outros", disse Hawkins no domingo passado, depois da prova. "Quero continuar a correr o máximo de tempo possível. A minha mensagem para os outros é que têm de se manter ativos se quiserem ser saudáveis e felizes à medida que envelhecem".