O frente a frente dos forasteiros, quintos classificados, e dos visitados, sextos, prometia, mas acabou por ser um jogo ‘fechado’, com poucas oportunidades, em que o português William Carvalho, quase adiantava a formação de Sevilha, aos 33 minutos, mas rematou por cima, saindo ao intervalo.

No segundo tempo, a toada pouco se alterou, com a exceção do avolumar dos cartões amarelos, cuja dupla amostragem levou à expulsão de David Silva, dos ‘txuri urdin’, já aos 90+3 minutos.

O empate deixa os ‘béticos’ com 57 pontos, os mesmos do quarto classificado Atlético de Madrid, que só joga domingo, e a Real com 55, com ambas as equipas a somarem o quinto jogo seguido sem perder no campeonato.

O Real Madrid lidera o campeonato com 12 pontos de vantagem sobre FC Barcelona, segundo, com menos um jogo, e Sevilha, terceiro, e visita precisamente os andaluzes no domingo, no jogo grande da ronda na ‘La Liga’.