Com uma vitória em nove jogos para a segunda volta, sobre o lanterna-vermelha Belenenses SAD (4-1), a equipa minhota ocupa o 17.º e penúltimo lugar da tabela, precisando de melhorar quer a “performance defensiva”, quer os “critérios de decisão” na frente para regressar aos êxitos, de preferência sem “sofrer golos”, objetivo ainda por cumprir na segunda metade do campeonato.

“Temos de melhorar a ‘performance defensiva’ e temos de chegar ao golo. Estamos a chegar à área, mas não estamos a decidir como queremos. Temos de melhorar os critérios da decisão. Os grandes objetivos para amanhã [domingo] passam por não sofrer golos, fazer golos e conquistar os três pontos”, disse, na antevisão ao jogo marcado para as 15:30, em Paços de Ferreira.

A equipa da vila de Moreira de Cónegos, no concelho de Guimarães, precisa ainda de “concentração competitiva durante o jogo todo” e não apenas nos “primeiros 20 minutos”, que, por norma, têm sido “muito bons”, acrescentou.

Num momento em que já se cumpriram os duelos com os quatro primeiros classificados da I Liga — FC Porto, Sporting, Benfica e Sporting de Braga -, o técnico descreveu as oito partidas que restam como um “minicampeonato” frente a “adversários diretos” ou a equipas em “situação confortável”, como o Paços de Ferreira, nono classificado, com 30 pontos.

“O Paços de Ferreira tem praticamente a manutenção garantida. É uma boa equipa, que vem de bons resultados e tem boas individualidades. Reforçou-se muito bem no inverno, com o Nico [Gaitán], que não precisa de jogar muito tempo para fazer a diferença”, observou.

Para Ricardo Sá Pinto, os ‘castores’ distinguem-se ainda pelo “jogo exterior forte”, assente “nas combinações entre lateral, médio e extremo”, pelos “médios de qualidade”, como Luiz Carlos, pelos “centrais experientes e concentrados nas marcações” e por um avançado, Denilson Júnior, “difícil de marcar”.

Embora reconheça que a formação da ‘capital do móvel’ é “difícil de ultrapassar”, ainda para mais “sem pressão nenhuma” para obter resultados, o técnico disse acreditar que os ‘cónegos’ vão aparecer “focados nos três pontos”.

O Moreirense, 17.º e penúltimo classificado da I Liga portuguesa, com 20 pontos, defronta o Paços de Ferreira, nono, com 30, em partida agendada para domingo, às 15:30, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, com arbitragem de Hélder Malheiro, da associação de Lisboa.