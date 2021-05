Estádio José Alvalade Campo Grande Entrecampos Avenida da República Saldanha Avenida Fontes Pereira de Melo Marquês de Pombal

É este percurso da festa leonina, caso o Sporting se sagre esta noite campeão nacional de futebol, confirmou o SAPO24.

Os jogadores farão um périplo pela capital, de Alvalade ao Marquês, num autocarro preparado para efeito. O objetivo é espalhar a festa por vários pontos da cidade, procurando evitar grandes concentrações.

E como o empate não chega para fazer a festa, o Sporting precisa de vencer o Boavista mais logo. Os leões recebem axadrezados às 20:30 em Alvalade.

Avança o jornal A Bola que adeptos se estão a preparar para "em romaria" se concentrarem junto ao estádio de Alvalade por volta da hora do almoço.

A Juventude Leonina já informou que terá até uma fanzone preparara para o efeito, que abre as 14h00, com comes e bebes, dj e ecrã gigante para ver o jogo.

Esta iniciativa da claque foi comunicada ao Gabinete de Apoio do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, à DGS e às forças de segurança. O uso de máscara é obrigatório, tal como manter o distanciamento e desinfetar as mãos regularmente.

"Tendo em conta a previsão de elevada adesão ao evento, vimos por este meio apelar ao bom senso de todos. Vivemos ainda um período delicado devido à pandemia e não queremos, de todo, pôr em causa a saúde pública. Neste sentido, a Juventude Leonina informa que será obrigatório o cumprimento das normas da DGS, pelo que o uso de máscara de forma permanente é obrigatório, tal como o distanciamento social e a desinfecção constante das mãos. O Staff da claque estará bastante atento ao cumprimento das normas dentro das nossas instalações, pedindo a todos os presentes que as cumpram também no exterior", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais da claque.

A PSP tem estado a acompanhar a organização dos festejos e tem prevista para esta terça-feira, por volta das 12:00, uma conferência de imprensa na qual serão anunciados todos os detalhes.

As contas

Vamos a contas: nos três jogos que lhe restam num campeonato de estádios sem público devido à covid-19, o Sporting precisa de apenas dois pontos para voltar a festejar o título mais importante do futebol português, que foge ao clube lisboeta desde 2002.

Em caso de vitória, a festa faz-se hoje mesmo.

Recorde-se que a equipa treinada por Rúben Amorim segue invicta na prova, com 24 vitórias e sete empates, e em busca do primeiro registo de sempre sem derrotas num campeonato a mais de 30 jornadas.

No entanto, o Boavista, atual 16.º classificado, precisa de ganhar para sair da zona de despromoção.

O Sporting tem cinco pontos de avanço sobre o FC Porto, que venceu o Farense por 5-1, na segunda-feira, e ficou mais próximo de assegurar a presença na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Os atuais campeões nacionais têm sete pontos de vantagem sobre o terceiro classificado, o Benfica, que visita hoje o “lanterna-vermelha” Nacional.