O Santa Clara enfrenta os russos do Sochi ou os sérvios do Partizan no 'play-off' da Liga Conferência Europa em futebol, caso elimine o Olimpija Ljubljana na terceira pré-eliminatória.

De acordo com o sorteio realizado hoje em Nyon, na Suíça, a formação portuguesa joga o primeiro jogo nos Açores, em 19 de agosto, e o segundo na Rússia ou na Sérvia, em 26. Para atingir o ‘play-off’, de acesso à fase de grupos, o Santa Clara tem de afastar primeiro o Olimpija Ljubljana, que recebe na quinta-feira, deslocando-se à Eslovénia em 12 de agosto. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram