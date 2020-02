O técnico dos ‘dragões’ defendeu que vai ser “um jogo de extrema dificuldade” perante “uma das equipas mais difíceis da Europa a jogar em casa”.

“Eu disse que o jogo com o Benfica era muito importante, mas não era decisivo, disse isto na antevisão do clássico. Decisivos são todos os jogos até ao fim da época. O campeonato não depende de nós, temos de encurtar distâncias e só ganhando é que conseguimos isso. O nosso foco é esse, trabalhar da melhor forma possível para que possamos conquistar os três pontos. Não sabemos qual é o jogo decisivo do campeonato. É fundamental não perder pontos à medida que o campeonato se aproxima do fim”, referiu.

Sobre o adversário, Conceição mostrou ter a lição bem estudada.

“É um adversário muito forte, que joga bem e no seu estádio, talvez das equipas mais difíceis, não só no panorama nacional, mas mesmo na Europa. Na Liga Europa teve jogos conseguidos contra adversários que têm peso e nome. É uma equipa bem trabalhada, orientada, com excelentes jogadores, é uma tarefa bastante difícil para nós, conheço bem a paixão dos adeptos, o quão é difícil jogar naquele ambiente”, lembrou ainda.

Os dois últimos golos do avançado do FC Porto Zé Luís, em cada um dos jogos das meias-finais da Taça de Portugal, frente ao Académico de Viseu, não foram festejados pelo jogador de forma efusiva. Confrontado com essa questão, o treinador garantiu que não importa que o jogador cabo-verdiano ande triste, desde que continue a marcar.