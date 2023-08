A seleção dos Balcãs, que foi finalista na última edição, bateu sem dificuldades as belgas, por 25-13, 25-13 e 25-19, bem como a Turquia as alemãs (25-15, 25-20 e 28-26), terminando ambas na liderança dos Grupos A e C.

Na próxima fase, a Sérvia vai jogar contra a Suécia e a Turquia com a Bélgica.

Mais cedo, na mesma ‘poule’ das sérvias, a Polónia confirmou o segundo lugar, depois de superar a Ucrânia (terceira posicionada) por 3-1 (25-17, 22-25, 25-17 e 25-17), com as duas seleções a seguirem para a próxima fase, na qual vão defrontar a Alemanha e República Checa — superou a Suécia (3-0) no Grupo C, respetivamente.

Nos ‘oitavos’, estão agendados outros quatro encontros: Itália-Espanha, França-Roménia, Países Baixos-Suíça e Bulgária-Eslováquia.