Em conferência de imprensa, questionado sobre um possível pedido do avançado para abandonar o clube em janeiro, caso não seja mais utilizado, Simeone referiu que está preparado para todas as situações, mas defendeu que Félix “tem de melhorar e provar o seu valor em campo”.

“Entendo sempre tudo e estou aberto a tudo. Tudo pode acontecer, mas o mais importante é a equipa e o João é uma peça importante da equipa”, afirmou Diego Simeone, em Madrid, na antevisão do encontro de sábado, no terreno do Sevilha, da Liga espanhola.

Para o técnico, de 51 anos, o internacional português tem de repetir exibições como a que efetuou no último encontro, frente ao Real Madrid, em que foi lançado apenas no arranque da segunda parte.

“Fez uma grande segunda parte em que mostrou todo o talento que tem. Espero que o repita mais vezes, porque, obviamente, é esse jogador que precisamos. Esse mesmo”, frisou o argentino, acrescentando que, mesmo com o francês Griezmann ausente, Félix poderá voltar no duelo com o Sevilha ao banco de suplentes.

Simeone lembrou igualmente que o jogador, de 22 anos, também não costuma ser titular na seleção portuguesa e que a situação acaba por ser semelhante.

“Quando está com Portugal, muitas vezes não é titular, mas acaba os jogos. Não há muita diferença. Tem de melhorar e provar o seu valor em campo. Procuro melhorar todos os jogadores a pensar no que a equipa precisa. Para mim, a melhor forma de crescer é a trabalhar. O João tem umas condições que só de o ver se percebe que é um grande jogador”, considerou.

Contratado ao Benfica por 120 milhões de euros em 2019/20, João Félix está a cumprir a terceira temporada no Atlético Madrid e leva apenas um golo nos 13 jogos em que foi utilizado, em todas as competições, na época 2021/22.