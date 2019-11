Sobre os detalhes do acordo, o presidente disse que o mesmo é de "10 anos e renovável" e que 70% "passa para a mão desses investidores", que vão passar a gerir o futebol.

"Temos 30%, temos uma voz mais de auditoria do que mandar. Deixamos de ter maioria, mas também deixamos de pagar, portanto quem vai pagar as contas do futebol será a SAD. Se faltar dinheiro, são eles que têm de colocar, se der lucro a Oliveirense vai ficar com 10% da receita líquida que tiverem anualmente", apontou.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, a proposta da SAD foi aprovada com 82 votos a favor, um contra e quatro abstenções, enquanto a alienação de 70% social a terceiros, foi aprovada com 81 votos a favor, três contra e três abstenções.

A Oliveirense é a atual 16.° classificada da II Liga e recebe, no dia 01 de Dezembro, o 10.° Académico de Viseu, naquele que é previsto ser o primeiro jogo no Estádio Carlos Osório desde que a equipa subiu ao segundo escalão, na época 2017/18.