O tenista português João Sousa foi hoje eliminado na segunda ronda do Estoril Open pelo norueguês Casper Ruud, após ter permitido a reviravolta do número cinco mundial, que se apurou para os 'quartos' com um triunfo em três sets.

Campeão no Clube de Ténis do Estoril em 2018, o número dois português e 147.º jogador ATP foi derrotado pelo primeiro cabeça de série por 4-6, 6-2 e 6-2, em duas horas e 16 minutos. A eliminação de João Sousa, que continua em prova em pares ao lado do austríaco Dominic Thiem, deixa o quadro de singulares do Estoril Open sem representação portuguesa, enquanto Casper Ruud avança para os quartos de final, fase em que irá defrontar o campeão em título, o argentino Sebástian Báez.