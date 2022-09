Por capricho do calendário, a primeira jornada ditou um confronto direto entre dois dos principais candidatos à conquista do título nacional no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.

Com novo treinador e até novos responsáveis pela secção de hóquei em patins, o Sporting abria o campeonato perante um FC Porto apostado em ultrapassar a recente derrota na Supertaça António Livramento, frente ao Benfica.

O início de encontro foi promissor, num registo de ‘ataque contra ataque’, com as duas equipas a procurar a baliza adversária com velocidade e o Sporting a conseguir a primeira situação de perigo num remate ao poste de Toni Perez, aos seis minutos.

No minuto seguinte, o FC Porto foi eficaz e abriu o marcador, numa recarga de Xavi Barroso, após uma primeira defesa de Ângelo Girão.

O jogo continuava rápido e o Sporting dispôs de um livre direto, mas Gonzalo Romero desperdiçou essa possibilidade.

O argentino voltaria a ser protagonista, desta feita com êxito, aos 10 minutos, ao assistir João Souto para o golo da igualdade e, novamente aos 19, ao sofrer grande penalidade, que converteu para a reviravolta.

Porém, o FC Porto mantinha-se vivo no jogo e, aos 21, repôs a igualdade, também numa grande penalidade a punir derrube de Ângelo Girão a Carlo Di Benedetto. Chamado a marcar Gonçalo Alves empatou a partida.

Com as equipas em igualdade, ambas abordaram uma postura mais cautelosa na segunda parte, e, já no período final, o Sporting foi mais feliz, através de boa combinação finalizada por Matias Platero na área, aos 44.

O ‘leão’ retomou – e em definitivo – o comando do marcador e, a pouco mais de um minuto do final, fez o golo da tranquilidade, por Toni Perez, solicitado junto à baliza portista, após jogada de insistência de Ferran Font.

O quarto golo confirmou a vitória sportinguista e a entrada a vencer para os ‘leões’ na I Divisão, o FC Porto contabiliza a segunda derrota consecutiva, ambas perante rivais.