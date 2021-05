“A equipa principal de futebol do Sporting vai entrar em campo no dérbi deste sábado, em casa Benfica, com 'Cabo Delgado' inscrito nas costas das camisolas dos jogadores em vez dos seus nomes. Os ‘leões’ têm como objetivo alertar e sensibilizar todos para os graves acontecimentos que têm afetado aquela região de Moçambique”, lê-se num comunicado do novo campeão nacional.

O encontro, no Estádio da Luz e referente à 33.ª jornada da I Liga, está agendado para as 18:00.

O norte de Moçambique é, desde 2017, alvo de ações de grupos armados que aterrorizam a província de Cabo Delgado, sendo alguns ataques reclamados pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico, numa onda de violência que já provocou mais de 2.500 mortes segundo o projeto de registo de conflitos ACLED e 714.000 deslocados de acordo com o governo moçambicano.