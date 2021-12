Em Amesterdão, na sexta e última jornada, a equipa lisboeta esteve muito perto da eliminação, mas um golo de Chico Lambas, aos 87 minutos, acabou por consumar a reviravolta no marcador e valer o apuramento para a próxima fase.

O Ajax, que acabou por ficar afastado da competição, construiu uma vantagem de dois golos ainda durante a primeira parte, com um ‘bis’ de Van Axel Dongen, aos 23 e 25 minutos.

Antes do intervalo, aos 42 minutos, Mateus Fernandes reduziu a diferença e relançou o Sporting na partida, com Youssef Chermiti a refazer a igualdade, aos 72, antes do remate certeiro de Chico Lamba.

Os ‘leões’ terminam o Grupo C com 11 pontos, mais um do que o Borussia Dortmund, que segue para o ‘play-off’ de acesso aos ‘oitavos’, depois de golear em casa do Besiktas, último, por 6-2.

O Ajax finalizou o agrupamento em igualdade pontual com os germânicos, mas em desvantagem no confronto direto.

O Sporting juntou-se a Paris Saint-Germain e Juventus no grupo de equipas já apuradas para os ‘oitavos’. O FC Porto, que defronta hoje o Atlético de Madrid, pode juntar-se aos ‘leões’, assim como o Benfica, com os ‘encarnados’ a já terem garantido a continuidade na prova, nem que seja através do ‘play-off’.