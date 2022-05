“Trabalhamos ao longo da época com esse objetivo de conquistar o máximo de títulos. Conquistámos o principal e amanhã [domingo] temos a possibilidade de entrarmos em campo, dar o nosso melhor e sermos fiéis ao que temos sido durante a época, sempre com uma seriedade incrível. Respeitamos o Tondela, uma equipa com valia e com boas individualidades, que se sente confortável nos jogos a eliminar. Temos de estar confiantes, mas desconfiados”, sublinhou, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro.

No Estádio Nacional, em Oeiras, e após um pequeno passeio da comitiva portista pelo relvado do recinto, Sérgio Conceição realçou que “é sempre especial conquistar títulos e os jogadores merecem a cereja no topo do bolo”, com a ‘dobradinha’ no fim do ano.

“O importante é juntar ao museu mais uma Taça de Portugal e proporcionar à nação portista mais um dia de grande felicidade. Para tal, é preciso entrar em campo, jogar e ganhar. Vai ser muito difícil, temos de ser a equipa que fomos durante a época”, disse.

O FC Porto teve “uma semana normal” de treinos, mesmo depois dos festejos da I Liga, onde o grupo “esteve no limite da sua dedicação”, revelando que treinaram as grandes penalidades, caso a partida se decida “nesses pormenores”, no qual o Tondela é eficaz.

Presente na comitiva, encontra-se o médio colombiano Matheus Uribe, que continua a ser a principal incógnita nos ‘dragões’: “Até ao último momento, vai ser avaliado. Só se estiver a 100% é que vai para o banco ou será titular. No último treino que fez, deu notas positivas. Não é ainda certo, mas temos esperança de que isso possa acontecer”.

Perante um Tondela que, apesar de consumada a descida de divisão na última jornada do campeonato, Sérgio Conceição considera que “vai ser, com certeza, a equipa mais motivada” que o FC Porto vai apanhar, o treinador abordou o seu futuro no comando.

“O treinador tem sempre a mala pronta, ou porque faz as coisas muito bem, ou porque faz resultados negativos e é despedido. O meu foco é o jogo de amanhã [domingo], isso para mim é que é importante. Depois, não sabemos o que acontece. Se tudo correr de maneira normal, tenho dois anos de contrato para cumprir”, expressou o técnico, com 47 anos.

A final da 82.ª Taça de Portugal, entre FC Porto e Tondela, realiza-se no domingo, com início às 17:15, no Estádio Nacional, em Oeiras, com arbitragem de Rui Costa, da Associação de Futebol do Porto, que também fará a sua estreia no Jamor, aos 45 anos.