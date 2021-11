Com a receção ao Borussia Dortmund na próxima semana, num encontro que será decisivo para a continuidade do emblema lisboeta na Liga dos Campeões, é esperado que o técnico Rúben Amorim utilize alguns dos jogadores com menos minutos esta temporada.

O capitão Coates e Rúben Vinagre, devido a lesão, são baixas certas no Sporting, clube que já conquistou a Taça de Portugal por 17 vezes, a última em 2018/19.

Por seu lado, o Varzim chega a Alvalade numa altura complicada da época, em que ocupa o 17.º e penúltimo lugar da II Liga, com apenas uma vitória em 11 jornadas.

Para chegar à quarta eliminatória, a equipa do segundo escalão deixou pelo caminho o Marítimo, da I Liga, com um triunfo caseiro por 3-2 no desempate por grandes penalidades, depois de uma igualdade (2-2).

O encontro está agendado para as 20:15.

O Sporting de Braga, detentor do título, recebe no sábado o Santa Clara, num embate entre equipas do principal escalão, no mesmo dia em que o FC Porto joga no Dragão com o Feirense, da II Liga.

Um dia antes, na sexta-feira, o Benfica, recordista de triunfos da Taça de Portugal (26), defronta na Luz o Paços de Ferreira, igualmente da I Liga.

Programa da quarta eliminatória:

– Quinta-feira, 18 nov:

Sporting (I) – Varzim (II), 20:15

– Sexta-feira, 19 nov:

Casa Pia (II) – Farense (II), 16:00

Penafiel (II) – Portimonense (I), 18:45

Benfica (I) – Paços de Ferreira (I), 20:45

– Sábado, 20 nov:

Leça (CP) – Gil Vicente (I), 11:00

Vizela (I) – Estrela da Amadora (II), 14:00

Rio Ave (II) – Olhanense (CP), 17:00

Sporting de Braga (I) – Santa Clara (I), 18:00

Alverca (L3) – Famalicão (I), 19:45

FC Porto (I) – Feirense (II), 20:15

– Domingo, 21 nov:

Serpa (CP) – Estoril Praia (I), 11:00

Vilafranquense (II) – Mafra (II), 14:00

Paredes (CP) – Torreense (L3), 14:00

Caldas (L3) – Belenenses SAD (I), 14:00

Moreirense (I) – Vitória de Guimarães (I), 16:45

– Segunda-feira, 22 nov:

Tondela (I) – Leixões (II), 19:45

Nota: I Liga (I), II Liga (II), Liga 3 (L3), Campeonato de Portugal (CP).