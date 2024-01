De acordo com o acórdão, que foi emitido hoje e está datado de 02 de janeiro, o colégio arbitral deu provimento ao recurso apresentado pelos ‘azuis e brancos’, cuja providência cautelar já tinha sido aceite por aquela entidade jurisdicional em 20 de outubro de 2023, permitindo que o clube da I Liga continuasse a receber encontros no seu próprio recinto.

O CD da FPF tinha punido o FC Porto com um duelo à porta fechada, acrescido de uma coima de 5.610 euros, por “inobservância qualificada de outros deveres”, aplicando ainda 3.060 euros de multa face às “agressões graves a espetadores e outros intervenientes”.

Os factos remontam a 14 de agosto de 2023, quando os ‘dragões’ venceram na visita ao então recém-promovido Moreirense (2-1), da primeira ronda da edição 2023/24 da I Liga.

De acordo com o acórdão do CD da FPF, a projeção de um petardo deflagrado para uma zona da bancada norte do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, onde se localizavam adeptos afetos aos ‘dragões’, feriu duas crianças, que necessitaram de assistência médica, levando ainda à detenção de um adepto pela GNR.

Os ‘azuis e brancos’, que estão no terceiro posto da prova ao fim de 16 jornadas, com 35 pontos, a cinco do líder isolado Sporting e quatro abaixo do campeão nacional Benfica, já tinham sido alvo de duas partidas de interdição do Estádio do Dragão em julho de 2022.

Na altura, o CD da FPF fundamentou esse castigo, acrescido de 25.245 euros de coima, com a “inobservância qualificada de deveres” e o “arremesso de objetos sem reflexo no jogo” durante a receção ao Sporting (2-2), para a 22.ª ronda da edição 2021/22 da I Liga.

Defendendo que esses factos se deviam “apenas e só” ao comportamento de elementos exteriores à sua estrutura, o FC Porto recorreu para o TAD, que viria a dar provimento à providência cautelar e suspendeu a medida originalmente tomada pelo órgão federativo.

O conjunto de Sérgio Conceição volta a jogar em casa no domingo, ao fechar a primeira volta da I Liga com uma receção ao Sporting de Braga, quarto colocado, da 17.ª jornada.