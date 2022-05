Perante o 125.º classificado do ‘ranking’ ATP, o tenista luso (298.º) foi derrotado pelos parciais de 6-7 (3-7) e 4-6, num encontro em terra batida que durou uma hora e 45 minutos.

Com a eliminação de Gonçalo Oliveira, o torneio de Genebra terá apenas um português no quadro principal, no caso João Sousa.

O número um nacional e 83.º colocado na hierarquia mundial vai defrontar, na segunda-feira, o espanhol Pablo Andújar (86.º), na primeira ronda do torneio helvético.