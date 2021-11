Sousa, atual 147.º do ranking mundial, contrariou o favoritismo do adversário, quinto cabeça de série do torneio finlandês e 128.º na hierarquia ATP, e impôs-se por 6-7 (3-7), 6-2 e 7-6 (7-1), após uma ‘batalha’ que durou duas horas e 32 minutos.

Esta é a terceira meia-final que o vimaranense, de 32 anos, vai disputar no circuito ‘challenger’ nas últimas seis semanas, depois de ter sido semifinalista em Alicante e finalista derrotado em Brest.

Nas ‘meias’ em Helsínquia, João Sousa vai defrontar o suíço Henri Laaksonen, 97.º tenista do ranking e segundo cabeça de série do torneio.