O técnico dos ‘dragões’ já tinha sido laureado com o mesmo prémio em maio de 2018, aquando da conquista do primeiro de três campeonatos nas últimas cinco temporadas, encabeçando este ano um lote de 21 distinções, entre atletas, dirigentes e jornalistas.

Já o avançado uruguaio Darwin Núñez foi escolhido pelos associados do CNID como o melhor jogador da I Liga, ao liderar a tabela dos marcadores, com 26 golos ao serviço do Benfica, ao passo que o guarda-redes Diogo Costa, do FC Porto, foi o atleta revelação.

Na II Liga, Luís Freire foi premiado como técnico do ano, após ter levado o Rio Ave ao título e à subida de divisão, e Henrique Araújo, do Benfica, como melhor individualidade.

Diogo Jota, vencedor da Taça da Liga e da Taça de Inglaterra com o Liverpool durante esta época, e Abel Ferreira, que juntou a Supertaça sul-americana e o campeonato Paulista à revalidação da Taça dos Libertadores pelos brasileiros do Palmeiras, foram designados como jogador e treinador português do ano no estrangeiro, respetivamente.

O CNID laureou ainda como equipas do ano a seleção de futsal, bicampeã europeia e campeã mundial, e o Benfica, que venceu pela primeira vez a UEFA Youth League de futebol, e atribuiu o prémio Prestígio Fernando Soromenho a Tiago Craveiro, que foi para a UEFA, após 10 anos como diretor-geral da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Quanto às restantes modalidades, Auriol Dongmo foi distinguida como campeã do ano, depois de ter dominado a prova do lançamento do peso nos Mundiais de pista coberta, ficando o estatuto de revelação do ano entregue aos tenistas Nuno Borges e Francisco Cabral, que formaram a primeira dupla portuguesa a vencer o Estoril Open em pares.

Os prémios serão entregues em 30 de maio, no Teatro Miguel Franco, em Leiria, durante a gala do 56.º aniversário do CNID, associação de jornalistas e colaboradores da área do desporto, que vai homenagear José Manuel Tuna Caranguejeiro, jornalista e escritor, e João Rocha, homem multifacetado do desporto, tal como Paulo Reis, treinador de Auriol Dongmo.

Lista de premiados:

– Prestígio ‘Prémio Fernando Soromenho’ – Tiago Craveiro (ex-CEO da Federação Portuguesa de Futebol)

– Carreira ‘Prémio David Sequerra’ – Joaquim Rita

– Jornalista ‘Prémio Neves de Sousa’ – Bruno Roseiro (Observador)

– Jornalista Revelação ‘Prémio Vitor Santos’ – Pedro Barata (Expresso)

– Rádio ‘Prémio Artur Agostinho’ – João Gomes Dias (Antena 1)

– Televisão ‘Prémio Alves dos Santos’ – Mariana Águas (CMTV)

– Fotojornalismo ‘Prémio Nuno Ferrari’ – Fernando Ferreira (Record)

– Jornalismo Online – Rodrigo Coimbra (zerozero)

– Reconhecimento — Câmara Municipal de Leiria

– Campeã do Ano – Auriol Dongmo (Sporting)

– Revelação do Ano Modalidades – Nuno Borges /Francisco Cabral (Escola de Ténis da Maia/Clube de Ténis do Porto)

– Equipas do Ano – seleção portuguesa de futsal (bicampeã europeia) e Benfica (vencedor da UEFA Youth League de futebol)

– Treinador I Liga – Sérgio Conceição (FC Porto)

– Treinador II Liga – Luís Freire (Rio Ave)

– Melhor Jogador I Liga (votação dos sócios) – Darwin Núñez (Benfica)

– Jogador Revelação – Diogo Costa (FC Porto)

– Melhor Jogador II Liga (votação dos sócios) – Henrique Araújo (Benfica)

– Melhor Jogador Liga 3 – Martim Maia (Amora)

– Melhor Jogadora da Liga de futebol feminino – Carole Costa (Benfica)

– Treinador português no estrangeiro – Abel Ferreira (Palmeiras)

– Jogador português no estrangeiro – Diogo Jota (Liverpool)