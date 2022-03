“O Comité Executivo da UEFA decidiu incluir uma disposição que permite aos clubes inscreverem um máximo de dois jogadores adicionais, que antes tenham sido inscritos por clubes da federação russa ou da federação ucraniana e cujos contratos tenham sido suspensos de acordo com o Anexo 7 do Estatuto e Transferência de Jogadores da FIFA”, lê-se numa nota publicada no site oficial do organismo.

Com estas condições, os emblemas que estão ainda em prova na Liga dos Campeões, como é o caso do Benfica, na Liga Europa, em que está o Sporting de Braga, e na Liga Conferência Europa poderão inscrever dois novos jogadores até às 23:00 (hora da Lisboa) do dia 01 de abril.

O mesmo acontece para os clubes que estão na ‘Champions’ feminina, embora a data limite seja de 07 de abril.

Na semana passada, a FIFA abriu um período especial de transferências de futebolistas até 07 de abril, para permitir que os jogadores estrangeiros na Rússia e jogadores na Ucrânia (estrangeiros ou ucranianos autorizados a deixar o país) possam continuar as respetivas carreiras.

Na ‘Champions’, o Benfica vai defrontar o Liverpool nos quartos de final, enquanto na Liga Europa o Sporting de Braga terá pela frente o Rangers, igualmente referente os ‘quartos’.

A Rússia lançou em 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que causou pelo menos 925 mortos e 1.496 feridos entre a população civil, incluindo mais de 170 crianças, e provocou a fuga de mais 10 milhões de pessoas, entre as quais 3,48 milhões para os países vizinhos, indicam os mais recentes dados da ONU.

Segundo as Nações Unidas, cerca de 13 milhões de pessoas necessitam de assistência humanitária na Ucrânia.

A invasão russa foi condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.