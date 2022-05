No clássico disputado no Estádio da Luz, em Lisboa, o uruguaio Darwin Núñez, que deu o melhor seguimento a um passe de Otamendi, bateu Diogo Costa, aos 52 minutos, mas viu a ‘festa’ ser anulada pelo videoárbitro (VAR), que viu dois centímetros de infração na posição do avançado.

“Sabemos que o momento da escolha do frame é decisivo para este tipo de decisões. Não foi uma máquina, foi João Pinheiro [árbitro responsável pelo VAR] que escolheu o frame. É irreal, sou obrigado a criticar a ferramenta como é utilizada — e é demasiado poderosa para estar em mãos de gente tão incompetente”, acusou Rui Pedro Braz, em declarações à televisão do clube.

O dirigente ‘encarnado’ fala em “mais um jogo que acaba por ser um pouco o reflexo daquilo que tem sido a temporada, com o Benfica a ter razões de queixa sistematicamente”, nomeadamente do VAR.

A equipa de arbitragem, liderada por Luís Godinho, foi “traída pelo colega de profissão”, que decidiu anular [o golo a Darwin]”, segundo Rui Pedro Braz, que também reconhece as falhas das ‘águias’ ao longo do ano.

“Ao longo da temporada, cometemos erros e temos de olhar primeiro para dentro. Corrigir primeiro, para olharmos e lutarmos pelo lugar de topo no futebol português. São inúmeros os lances em que são traídos pelos colegas de profissão, que têm tudo ao seu dispor. Este erro não consigo defender, não consigo entender. Todos sabemos com funciona o VAR”, atirou, antes “esperar ser, novamente, alvo de um processo disciplinar”.

O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 30.ª vez, ao vencer em casa do Benfica por 1-0, em jogo da 33.ª e penúltima jornada da I Liga.

No Estádio da Luz, Zaidu, aos 90+4 minutos, marcou o golo da vitória dos ‘azuis e brancos’, num jogo em que o benfiquista Darwin Núñez viu um golo ser-lhe anulado pelo videoárbitro, por fora de jogo, ao minuto 52.

Os 'dragões' passaram a somar 88 pontos, mais seis do que o Sporting, que detinha o título, enquanto o Benfica segue na terceira posição, com 71.